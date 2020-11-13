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Хэмилтон: сейчас в автоспорте доминируют мужчины, нужно это изменить

Хэмилтон: сейчас в автоспорте доминируют мужчины, нужно это изменить
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о том, что со следующего сезона на этапах «Королевских гонок» будут проводиться гонки поддержки женской W Series.

«Я вырос и прошёл через многие серии, поэтому считаю, что они уже проделали отличную работу по развитию. Но крайне важно присутствовать на международной сцене в глобальном масштабе.

Когда мы говорим о многообразии, люди часто думают, что речь о цветных. Дело не только в этом, нужно вовлекать больше женщин. Сейчас в автоспорте доминируют мужчины, нужно это изменить.

Я помню гонки от картинга до самой вершины. За всё это время мне довелось увидеть лишь несколько девушек, добившихся успеха. Я разговаривал с некоторыми и знаю, насколько это тяжело.

Мы гонялись со Сьюзи Вольф, которая, по моему мнению, обладает огромным талантом, и помню, как сложно ей приходилось в автоспорте, который воспринимается исключительно мужским. Этому спорту нужно сделать что-то большее», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

Женская моносерия будет проводить гонки поддержки на этапах Формулы-1
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