Женская моносерия будет проводить гонки поддержки на этапах Формулы-1

Руководство Формулы-1 объявило, что на восьми Гран-при следующего сезона в рамках гонок поддержки пройдут соревнования женской W Series.
«Для нас это действительно важный момент — приветствовать W Series в качестве партнёров на восьми гонках следующего сезона. Они были маяком для многих с тех пор, как начали проводить чемпионат в 2019 году. Мы считаем невероятно важным дать каждому шанс достичь высочайшего уровня в нашем виде спорта.
Партнёрство W Series с Формулой-1 в следующем сезоне демонстрирует нашу решимость показать публике их захватывающие гонки и важность создания большего разнообразия в спорте», — заявил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.
Гран-при Формулы-1, в рамках которых будут проводиться этапы W Series, объявят позже.
Напомним, сезон-2020 W Series был отменён из-за пандемии коронавируса. В нём должна была принять участие россиянка Ирина Сидоркова.
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