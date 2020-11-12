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Женская моносерия будет проводить гонки поддержки на этапах Формулы-1

Женская моносерия будет проводить гонки поддержки на этапах Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 объявило, что на восьми Гран-при следующего сезона в рамках гонок поддержки пройдут соревнования женской W Series.

«Для нас это действительно важный момент — приветствовать W Series в качестве партнёров на восьми гонках следующего сезона. Они были маяком для многих с тех пор, как начали проводить чемпионат в 2019 году. Мы считаем невероятно важным дать каждому шанс достичь высочайшего уровня в нашем виде спорта.

Партнёрство W Series с Формулой-1 в следующем сезоне демонстрирует нашу решимость показать публике их захватывающие гонки и важность создания большего разнообразия в спорте», — заявил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

Гран-при Формулы-1, в рамках которых будут проводиться этапы W Series, объявят позже.

Напомним, сезон-2020 W Series был отменён из-за пандемии коронавируса. В нём должна была принять участие россиянка Ирина Сидоркова.

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