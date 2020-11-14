Никита Мазепин опроверг информацию о своём аресте в Абу-Даби
Пилот Формулы-2 Никита Мазепин отреагировал на слухи, согласно которым он был арестован в Абу-Даби за нарушение правил карантина.
«Мне сказали, что ходят слухи, будто я арестован в Абу-Даби за нарушение условий самоизоляции. Для тех, кто распространяет это, — со мной всё в порядке, я у себя в номере. Отдыхаю и получаю удовольствие от Netflix», — написал Мазепин в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, нынешний сезон Никита Мазепин проводит в Ф-2. На данный момент он занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 140 очков. Отставание от лидирующего Мика Шумахера составляет 51 очко. По слухам, в следующем сезоне Мазепин будет выступать в Формуле-1 в составе американской команды «Хаас».
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