Магнуссен: всем было пофигу, люди не уважали правила. Я взбешён!

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, по итогам которой он занял 16-ю позицию.
«Весь круг был жёлтый флаг, а все прибавили. Я сбросил скорость, а, похоже, все улучшили. Я был седьмым, а в итоге меня выбили, так что очевидно, что всем было пофигу. Люди не уважали правила. Судьи должны были изучить это во время сессии и удалить времена, потому что я вылетел, а в итоге, похоже, я был единственным, кто притормозил и уважал правила. Нужно прерывать круги, когда вывешены двойные жёлтые флаги, а было именно так. Я взбешён», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Турции завоевал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — напарник Стролла Серхио Перес.
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