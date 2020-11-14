Норрис потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при Турции

Пилот «Макларена» Ландо Норрис получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов, сообщает официальный сайт ФИА. Кроме того, в суперлицензию британского пилота было добавлено три штрафных балла — теперь у Норриса пять штрафных баллов за последний год. Таким образом, Норрис будет стартовать с 16-й позиции.
Стало известно, что Карлос Сайнс потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Турции. Сайнс был наказан за блокировку Серхио Переса во втором сегменте квалификации. Таким образом, Карлос, квалифицировавшийся 13-м, примет старт с 16-й позиции.
Кроме того, штраф на стартовой решётке за замену элементов силовой установки получит Джордж Расселл.
Обладатель поула Лэнс Стролл избежал штрафа и сохранил первую позицию на старте завтрашней гонки. В ситуации с канадцем стюарды приняли во внимание тот факт, что Стролл улучшил свой результат при одинарных жёлтых флагах, вызванных вылетом Переса.
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