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Райкконен: это были одни из худших условий, с которыми сталкивался за карьеру

Райкконен: это были одни из худших условий, с которыми сталкивался за карьеру
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, в которой он показал восьмой результат.

«Как команда, мы добились хорошего результата и можем быть им довольны. Это одни из худших условий, с которыми сталкивался, но мы не могли с этим ничего поделать: нужно было просто выезжать и справляться с ними. У нас были сильные проблемы с утра, но, думаю, пройденные в третьей практике круги помогли нам позднее. Даже когда дождь прекратился, трасса оставалась очень скользкой, было трудно остаться на ней. Но в конечном счёте условия пошли нам на пользу. Но действительно важно воскресенье, нам нужно сделать максимум и посмотреть, где мы окажемся. У нас хороший шанс конвертировать позиции на решётке в хороший результат», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

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