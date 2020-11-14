Феттель прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Турции

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, в которой он показал двенадцатый результат.



«Было сложно, у нас были проблемы с прогревом шин. Сессия была непростой. Разочаровывает, что мы не смогли пройти дальше. Пусть даже было сколько, но мы хорошо смотрелись весь уик-энд. Посмотрим, что сможем сделать дальше.



В итоге либо у тебя было сцепление, либо нет. Асфальт очень скользкий. Если можешь передать шинам большую температуру, то можешь найти большее сцепление. Думаю, мы сегодня были среди тех, чьи колёса были холоднее», — приводит слова Феттеля Crash.



Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Турции завоевал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, вторым стал Макс Ферстаппен, третьим — напарник Стролла Серхио Перес.