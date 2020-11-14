Расселл не отреагировал на разворот Квята и получил штраф в пять позиций

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов, сообщает официальный сайт ФИА. Расселл не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов во время квалификации после разворота Даниила Квята. Кроме того, в суперлицензию британского пилота было добавлено три штрафных балла, и теперь у Расселла шесть штрафных баллов за последний год.
Ранее стало известно, что пять позиций потеряет за аналогичное нарушение пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Помимо этого, три позиции на стартовой решётке Гран-при Турции потеряет Карлос Сайнс. Он был наказан за блокировку Серхио Переса во втором сегменте квалификации. Таким образом, Карлос, квалифицировавшийся 13-м, примет старт с 15-й позиции — из-за штрафа Норриса он потеряет лишь два места на старте.
Для Расселла этот штраф стал вторым за уик-энд. Ранее он получил наказание в виде потери позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки. Расселл будет стартовать последним.
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