Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл не отреагировал на разворот Квята и получил штраф в пять позиций

Расселл не отреагировал на разворот Квята и получил штраф в пять позиций
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при Турции за игнорирование двойных жёлтых флагов, сообщает официальный сайт ФИА. Расселл не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов во время квалификации после разворота Даниила Квята. Кроме того, в суперлицензию британского пилота было добавлено три штрафных балла, и теперь у Расселла шесть штрафных баллов за последний год.

Ранее стало известно, что пять позиций потеряет за аналогичное нарушение пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Помимо этого, три позиции на стартовой решётке Гран-при Турции потеряет Карлос Сайнс. Он был наказан за блокировку Серхио Переса во втором сегменте квалификации. Таким образом, Карлос, квалифицировавшийся 13-м, примет старт с 15-й позиции — из-за штрафа Норриса он потеряет лишь два места на старте.

Для Расселла этот штраф стал вторым за уик-энд. Ранее он получил наказание в виде потери позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки. Расселл будет стартовать последним.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020