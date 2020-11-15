Леклер после финиша на Гран-при Турции выругался 7 раз за 40 секунд

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был разочарован исходом гонки Гран-при Турции. Долгое время монегаск занимал третью позицию, а на последнем круге был близок к тому, чтобы оставить позади Серхио Переса и финишировать вторым.
Но в продолжительной борьбе с мексиканцем он не только не опередил его, но и уступил третье место напарнику по команде Себастьяну Феттелю. Монегаск был так разочарован четвёртым местом, что не смог сдержать эмоции после финиша.
Когда команда по радиосвязи поздравила его с хорошей гонкой, Шарль начал ругать себя и говорить, что гонка ему не удалась. За 40 секунд он выругался семь раз. Но при этом не забыл поздравить Себастьяна Феттеля.
Соответствующее видео доступно на странице Ф-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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