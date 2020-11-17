Магнуссен не исключил, что станет резервистом «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, который завершит выступления в Формуле-1 по окончании сезона-2020, рассказал о дальнейших планах. Датчанин признался, что дверь в Ф-1 может быть для него закрыта не навсегда. Кевин может стать резервистом нынешней команды.

«Нет возможности, при которой останусь в Формуле-1. Не знаю, возможен ли вариант с ролью резервиста. Разговоры становятся всё серьёзнее. Всё ближе день, когда узнаю, что будет дальше. Не могу сказать больше, потому что ничего ещё не подписано.

У Штайнера есть мой номер телефона, так что он может позвонить мне, когда ситуация изменится. Я заинтересован в роли резервиста, но у меня могут быть и другие обязательства", — приводит слова Магнуссена Nextgen-Auto.