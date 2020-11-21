Зайдль: победы одних и тех же пилотов и команд — часть ДНК Формулы-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что победы одних и тех же пилотов и команд — часть ДНК Формулы-1.



«Хорошо или плохо для Формулы-1 то, что мы увидели в Турции? Я слышал множество комментариев с обеих сторон. Стоит признать, что сложные условия на трассе добавляют интереса гонкам, делают их захватывающими, в гонках происходит много событий. Понятно, что зрители хотят видеть больше борьбы на трассе, больше обгонов и прорывов. Им хочется видеть разнообразие на первых местах.



Однако, Формула-1 в обычных условиях — соревнования того, как сконструировать и настроить самый быстрый болид. Это нормально, если в квалификации и гонке побеждают одни и те же пилоты и команды. Это тоже часть ДНК Формулы-1», — приводит слова Зайдля Autosport.