Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Зайдль: победы одних и тех же пилотов и команд — часть ДНК Формулы-1

Зайдль: победы одних и тех же пилотов и команд — часть ДНК Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что победы одних и тех же пилотов и команд — часть ДНК Формулы-1.

«Хорошо или плохо для Формулы-1 то, что мы увидели в Турции? Я слышал множество комментариев с обеих сторон. Стоит признать, что сложные условия на трассе добавляют интереса гонкам, делают их захватывающими, в гонках происходит много событий. Понятно, что зрители хотят видеть больше борьбы на трассе, больше обгонов и прорывов. Им хочется видеть разнообразие на первых местах.

Однако, Формула-1 в обычных условиях — соревнования того, как сконструировать и настроить самый быстрый болид. Это нормально, если в квалификации и гонке побеждают одни и те же пилоты и команды. Это тоже часть ДНК Формулы-1», — приводит слова Зайдля Autosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020