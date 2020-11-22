Русинов рассказал, как в 2003 году отказался подписывать контракт с «Минарди»

Российский гонщик Роман Русинов рассказал, как в 2003 году отказался от предложения Джанкарло Минарди подписать контракт. По его словам, то решение стало самой большой ошибкой в его карьере.
«Тогда спонсором „Минарди“ был «Газпром». Меня вызывает Джанкарло Минарди и говорит: «Роман, ты поедешь в Формуле-3000, вот тебе контракт на стол, зарплата 250 тысяч евро или долларов, не помню. Подписывай контракт и всё будет хорошо». Но я подумал: «Ничего себе, зачем мне „Минарди“? Может, я куда-то дальше попаду?» Это была моя самая большая ошибка – не подписать контракт с Джанкарло Минарди, как это в своё время сделал Фернандо Алонсо.
На момент старта сезона Ф-3000 на „Нюрбургринге“ я не знал, подписывать мне контракт с или нет. Я выиграл поул, опередив Аугушту Фарфуса и Джанмарию Бруни, который в этом же году как раз попал в „Минарди“ в Формуле-1. И после я сказал Джанкарло, что нет, не подпишу контракт, так как у меня есть более интересные перспективы, может быть с „Джорданом“, Я мечтал, витал в облаках, и это была одна из моих главных ошибок в жизни.
Менеджера у меня тогда не было. Но знаете, я находился на подъёме, выигрывал соревнования и неплохо выступал в младших сериях, поэтому думал, что есть не только „Минарди“. А „Минарди“ в те времена была худшей командой Формулы-1. Думалось: «Ну, как-то странно, может, лучше подождать и подписать контракт с кем-то другим». Я принял это решение, принял решение, что делать этого не нужно, и оно оказалось на 100% ошибочным», — рассказал Русинов в интервью, размещённом на канале «Самые слики» в YouTube.
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