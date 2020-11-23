Бриаторе: пилоты уже не те, в моё время в Ф-1 было гораздо больше реальных личностей

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе ответил на вопрос, чем нынешнее поколение пилотов Формулы-1 отличается от того, что застал итальянский функционер, работая в «Королевских гонках».



«Контраст с нынешним поколением пилотов огромен. Многое изменилось с тех пор, как я участвовал в Формуле-1. В то время в «Королевских гонках» было гораздо больше реальных личностей с сильным бойцовским менталитетом.



Сейчас пилоты уже не те. Их уже почти не узнать, когда они без комбинезонов. Сегодня всё стало намного более организованным и прилизанным», — приводит слова Бриаторе GPblog со ссылкой на Antena 3.

Напомним, Бриаторе трижды приводил возглавляемые им команды к Кубку конструкторов и четырежды — к чемпионскому титулу.