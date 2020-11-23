Бриаторе: сообщалось, что я умер. Что я делал на карантине? Секрет

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1, а также рассказал, как перенёс коронавирус.
«Мы работали над возвращением вместе. Много говорили об этом. Мы вместе проделали невероятные вещи, и у нас остались фантастические воспоминания. Я очень его люблю, и рад, что он вернулся. Фернандо один из лучших. Сейчас он очень мотивирован и находится в хорошей форме. Это здорово для Испании.
В прессе было много комментариев по поводу моей болезни. Я выздоравливал, но сообщалось, что я умер… Течение болезни было похоже на пневмонию. Пять дней в больнице и три недели на карантине дома. Что я сделал? Секрет», — приводит слова Бриаторе GPblog со ссылкой на испанский телеканал Antena 3.
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