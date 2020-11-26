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Экс-пилот «Ред Булл»: если Албон сможет достичь пика в последних трёх гонках, он останется

Экс-пилот «Ред Булл»: если Албон сможет достичь пика в последних трёх гонках, он останется
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос выразил мнение, что у Александера Албона всё ещё есть шанс остаться в «Ред Булл».

«Да, я так думаю, хотя у него пока был провальный год. Но если Албон сможет достичь пика в последних трёх гонках, то полагаю, он продолжит выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне.

У меня такое чувство, что шансы Нико Хюлькенберга занять это место становятся всё меньше и меньше. Серхио Перес снова сотворил безумие, заняв второе место в Турции две недели назад. И в «Ред Булл» его мексиканские спонсоры также более чем приветствуются», — приводит слова Дорнбоса GPblog со ссылкой на Nu.nl.

Напомним, что именно Хюлькенберга и Переса называют основными кандидатами на замену Албона в «Ред Булл».

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