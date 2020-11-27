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«Хаас» — о новых пилотах: осталось решить несколько мелких вещей

«Хаас» — о новых пилотах: осталось решить несколько мелких вещей
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос журналистов, когда же американская команда сделает объявление о составе пилотов на следующий сезон.

«Я надеюсь, что мы сможем объявить об этом в ближайшее время. Осталось решить несколько мелких вещей, но ничего серьёзного. А пока девиз: «Нам нужно подождать ещё немного», — приводит слова Штайнера GrandPX.

Напомним, команда «Хаас» решила полностью обновить состав пилотов после сезона-2020. Кевин Магнуссен и Ромен Грожан покинут Формулы-1. Накануне стало известно, что датчанин уже договорился о выступлениях в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о контрактах американского коллектива с участником Академии «Феррари» Миком Шумахером и российским гонщиком Никитой Мазепиным.

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