Источник: Магнуссен будет выступать за Ganassi в американских гонках на выносливость IMSA
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, который покинет команду в конце сезона, продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship, утверждает Motorsport. Датчанин подпишет контракт на сезон-2021 с командой Chip Ganassi Racing. Он будет пилотировать спортпрототип Cadillac DPi-V.R
Ранее сообщалось, что Ян Магнуссен, отец Кевина, также выступавший в гонках спорткаров, советовал сыну рассмотреть варианты в WEC.
Напомним, команда «Хаас» решила полностью обновить состав пилотов после сезона-2020. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о контрактах американского коллектива с участником Академии «Феррари» Миком Шумахером и российским гонщиком Никитой Мазепиным.
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