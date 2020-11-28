Хэмилтон: я всегда работаю на пределе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бахрейна.



«На самом деле я почти не отмечал свой седьмой титул, а продолжал тренироваться и фокусироваться на предстоящих гонках. Это продолжение того, что мы можем делать как команда. Я продолжаю восхищаться нашими сотрудниками. Я знаю, что они будут находиться вдали от своих семей на протяжении трёх недель, это очень сложно, но я ценю их усилия и благодарен им.



Я получил удовольствие, собрав такой круг, а это — самое главное. Это даёт возможность пилотировать без лишнего давления. Я всегда работаю на пределе, самое главное — найти идеальный баланс. Я хорошо начал попытку, наверное, кое-где я мог проехать быстрее, но в целом мне удался чистый круг», — цитирует Хэмилтона BBC.