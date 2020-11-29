Квят: ещё не думал над возможностью остаться в «Ред Булл» в роли резервного пилота

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что пока не думал о возможности остаться в команде в качестве резервного пилота. Ожидается, что Квят покинет роль боевого пилота серии по окончании сезона-2021.



«Роль резервного пилота «Ред Булл» и «Альфа Таури»? Не знаю. Я ещё не думал об этом, так что давайте посмотрим, какие варианты появятся после окончания сезона. Я рассмотрю их и выберу тот, который мне больше всего подойдёт», — приводит слова Даниила Квята GrandPX.



Кандидатом на место Даниила Квята в «Альфа Таури» считается японский гонщик Формулы-2 и молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода.



Ранее Даниил заявлял, что его шансы остаться в Формуле-1 по окончании сезона близки к нулю.

Квят рассказал о вариантах продолжения карьеры