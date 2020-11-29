Квят: ещё не думал над возможностью остаться в «Ред Булл» в роли резервного пилота
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что пока не думал о возможности остаться в команде в качестве резервного пилота. Ожидается, что Квят покинет роль боевого пилота серии по окончании сезона-2021.
«Роль резервного пилота «Ред Булл» и «Альфа Таури»? Не знаю. Я ещё не думал об этом, так что давайте посмотрим, какие варианты появятся после окончания сезона. Я рассмотрю их и выберу тот, который мне больше всего подойдёт», — приводит слова Даниила Квята GrandPX.
Кандидатом на место Даниила Квята в «Альфа Таури» считается японский гонщик Формулы-2 и молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода.
Ранее Даниил заявлял, что его шансы остаться в Формуле-1 по окончании сезона близки к нулю.
Квят рассказал о вариантах продолжения карьеры
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
11:52
-
10:41
-
10:00
-
00:38
- 28 ноября 2020
-
23:48
-
22:39
-
21:55
-
21:14
-
21:06
-
20:56
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
19:58
-
19:05
-
18:53
-
18:13
-
17:27
-
16:47
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:24
-
13:18
-
12:53
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:41
-
09:00
-
08:30
-
00:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам