Квят рассказал о вариантах продолжения карьеры

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился своими мыслями о вариантах продолжения карьеры.



«Люди звонят мне, причём достаточно часто. Интерес есть, и я понимаю, что смогу выбрать самостоятельно, чем мне заняться в следующем году. Как я уже говорил, у меня был контракт с «Альфа Таури» на 2019 и 2020 годы. Это всё. Потом мы хотели посмотреть, что будет дальше.



В Абу-Даби, независимо от чьих-либо решений, я буду сам решать, что делать дальше со своей жизнью, со своей карьерой. Посмотрим. Я всё ещё не знаю, чем займусь.



Конечно, приятно видеть интерес со стороны других людей. Я получил несколько звонков. Это хорошо. Приятно иметь в запасе интересные варианты. Это никогда никому не мешало. Так что в будущем всё может сложиться весьма интересно. Я открыт ко всему. В настоящий момент у меня нет никаких предпочтений. Я пока сосредоточен исключительно на предстоящих трёх гонках здесь.



Я не говорил, что точно не пропущу следующий гоночный сезон. У меня есть варианты. И один из этих вариантов состоит в том, чтобы взять длительный отпуск и заняться чем-то ещё. Тем, чем я не мог заниматься, пока выступал в Формуле-1», — приводит слова Даниила Квята российское издание Motorsport.