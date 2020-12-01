Мазепин отреагировал на подписание контракта с «Хаасом»
Российский пилот Никита Мазепин поделился эмоциями от подписания многолетнего контракта с командой Формулы-1 «Хаас».
«Стать пилотом Формулы 1 для меня — мечта всей жизни. Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я им за это благодарен. С нетерпением жду начала наших совместных отношений как на трассе, так и вне её и, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона Формулы-2.
Команда будет обращаться ко мне за отзывами и предложениями, чтобы доработать свой технический пакет на 2021 год. Я возьму на себя эту ответственность и не могу дождаться, чтобы начать», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
Команда Ф-1 «Хаас» объявила о контракте с российским пилотом Никитой Мазепиным
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