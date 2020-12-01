Итальянский журналист: Расселл — фаворит на место заболевшего Хэмилтона

Итальянский журналист Motorsport Роберто Кинкеро утверждает, что после известий о положительном тесте на коронавирус у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона именно пилот «Уильямса» Джордж Расселл является фаворитом в борьбе за право занять место в кокпите семикратного чемпиона на Гран-при Сахира.

«Мерседес» попытается запросить у «Уильямса» о доступности Расселла в надежде, что английская команда даст согласие. Эта далеко не очевидно, учитывая, что летом Клэр Уильямс уже сказала резкое «нет» на просьбу освободить пилота на сезон 2021 года. Правда, теперь у коллектива из Гроува другой владелец, будет интересно посмотреть, что решат руководители Dorilton Capital», — пишет Кинкеро в своей колонке.



Журналист признаёт, что это может быть рискованный шаг для немецкой команды — если Расселл проявит себя, это поставит в невыгодное положение и второго пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, и достижения Хэмилтона.



Также Кинкеро отметил, что, если «Мерседесу» не удастся договориться по поводу Расселла, место Хэмилтона займёт резервист Стоффель Вандорн.