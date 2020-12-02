Р. Шумахер: надеюсь, на Гран-при Сахира мы увидим, что Хэмилтон стоит каждого пенни

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что «Мерседесу» на Гран-при Сахира стоит заменить заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона на гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла.



«Джордж уже знает машину, являясь тест-пилотом «Мерседеса». Он определённо участвует в гонке за это место. У него есть опыт и знание трассы. К тому же это пилот, которого тренирует Тото Вольф.



Расселл, безусловно, один из самых талантливых гонщиков. К сожалению, он не может показать всего на своей машине, но вы можете увидеть это по квалификационным результатам.



Насколько хорош «Мерседес», если в нём нет Хэмилтона? Я надеюсь, мы увидим, что Льюис стоит каждого пенни», — приводит слова Ральфа GPblog со ссылкой на эфир немецкого Sky.

Напомним, в этом сезоне Хэмилтон уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Льюиса предложили наградить рыцарским званием.