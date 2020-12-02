В «Мерседесе» прокомментировали решение о замене Хэмилтона на Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о решении команды пригласить на место заболевшего Льюиса Хэмилтона молодого Джорджа Расселла из «Уильямса».



«Для Джорджа будет непростой задачей перейти с «Уильямса» на наш W11, но он готов к гонкам и имеет детальное представление о шинах 2020 года и о том, как они работают на этом поколении болидов.



В этом году Джордж продемонстрировал впечатляющую форму с «Уильямсом», сыграв важную роль в их прогрессе, и я оптимистично настроен относительно того, что он способен показать хороший результат вместе с Валттери, который будет для него требовательным ориентиром.

Эта гонка станет для нас маленькой вехой, поскольку мы впервые увидим, как участник нашей юношеской программы соревнуется за заводскую команду «Мерседеса». Все наши усилия будут сосредоточены на Валттери и Джордже, чтобы они смогли заработать максимальное количество очков для команды. Конечно, мы также думаем о Льюисе и будем поддерживать его, чтобы он смог быстрее выздороветь в период самоизоляции», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».