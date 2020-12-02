Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена
«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между американской командой Формулы-1 «Хаас» и сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Миком, завершающим сезон в Формуле-2. Также актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Шумахер и Мазепин с контрактами! Кто займёт оставшиеся три места в Формуле-1?
Интригу сохраняют топы — «Мерседес» и «Ред Булл».
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Шумахер и Мазепин с контрактами! Кто займёт оставшиеся три места в Формуле-1?
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