Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между американской командой Формулы-1 «Хаас» и сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Миком, завершающим сезон в Формуле-2. Также актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Шумахер и Мазепин с контрактами! Кто займёт оставшиеся три места в Формуле-1? Интригу сохраняют топы — «Мерседес» и «Ред Булл».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

Шумахер и Мазепин с контрактами! Кто займёт оставшиеся три места в Формуле-1?