Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мазепин напомнил, как уже выступал в одной команде с Миком Шумахером

Мазепин напомнил, как уже выступал в одной команде с Миком Шумахером
Авто / Формула-1 0

Пилот Формулы-2 Никита Мазепин, который со следующего сезона будет выступать в составе «Хааса» в Формуле-1, вспомнил о временах, когда он уже выступал в одной команде с немецким гонщиком Миком Шумахером. Фотографию Мазепин опубликовал в своём «инстаграме».

«В прошлый раз, когда мы с Миком Шумахером вместе выступали на чемпионате мира, всё было неплохо», — подписал фото Никита Мазепин.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Мазепина.

Мазепин подписал с «Хаасом» многолетний контракт, но его точная продолжительность не названа.

Сегодня было объявлено, что Мик Шумахер в 2021 году станет боевым гонщиком Формулы-1. Немец, входящий в академию «Феррари», подписал многолетний контракт с американской командой «Хаас».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020