Мазепин напомнил, как уже выступал в одной команде с Миком Шумахером

Пилот Формулы-2 Никита Мазепин, который со следующего сезона будет выступать в составе «Хааса» в Формуле-1, вспомнил о временах, когда он уже выступал в одной команде с немецким гонщиком Миком Шумахером. Фотографию Мазепин опубликовал в своём «инстаграме».
«В прошлый раз, когда мы с Миком Шумахером вместе выступали на чемпионате мира, всё было неплохо», — подписал фото Никита Мазепин.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Мазепина.
Мазепин подписал с «Хаасом» многолетний контракт, но его точная продолжительность не названа.
Сегодня было объявлено, что Мик Шумахер в 2021 году станет боевым гонщиком Формулы-1. Немец, входящий в академию «Феррари», подписал многолетний контракт с американской командой «Хаас».
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