В «Рено» подтвердили участие Алонсо в молодёжных тестах, поблагодарив ФИА за разрешение

Команда Формулы-1 «Рено» официально подтвердила, что на молодёжных тестах в Абу-Даби, которые состоятся сразу после завершения сезона, за руль её болидов сядут двукратный чемпион Фернандо Алонсо и гонщик Формулы-2 Чжоу Гуаньюй.
«Мы хотели бы поблагодарить ФИА и Ф-1 за то, что они позволили нам поработать на тестах в соответствии с нашими планами. Это было сделано в знак признания той поддержки, которую наша команда оказывает в продвижении юношеского автоспорта, а также преданности Фернандо дальнейшему развитию карьеры молодых талантов.
Для Фернандо это будет следующим шагом на пути к его возвращению. Он неустанно работал, чтобы быть настолько готовым, насколько это возможно, к сезону-2021. Алонсо хочет внести полноценный вклад не только для команды, но и ради болельщиков и спорта, по которому он скучал в последние два года», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
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