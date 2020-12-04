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Леклер: Ферстаппен допускает «глупые» заявления в СМИ, но именно это делает его Максом

Леклер: Ферстаппен допускает «глупые» заявления в СМИ, но именно это делает его Максом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос, хотел ли бы он выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном, а также отметил, что порой гонщик «Ред Булл» делает «глупые» заявления в разговорах с журналистами.

«Выступать с Максом на одинаковых машинах — почему бы и нет? Было бы неплохо. Я имею в виду, что мы очень долго гоняем друг против друга, начиная с картинга. У нас было несколько забавных моментов, даже сейчас, но…

Иногда он может допустить глупые заявления в СМИ, но, в конце концов, именно это делает его Максом. Я думаю, нам нужны личности в Формуле-1, и это нормально», — завил Леклер в эфире Ziggo Sport.

За два этапа до конца чемпионата Шарль занимает 6-е место. На счету монегаска 98 очков. Ферстаппен (189) — третий. Титул в этом сезоне досрочно завоевал Льюис Хэмилтон (332).

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