Леклер: Ферстаппен допускает «глупые» заявления в СМИ, но именно это делает его Максом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос, хотел ли бы он выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном, а также отметил, что порой гонщик «Ред Булл» делает «глупые» заявления в разговорах с журналистами.
«Выступать с Максом на одинаковых машинах — почему бы и нет? Было бы неплохо. Я имею в виду, что мы очень долго гоняем друг против друга, начиная с картинга. У нас было несколько забавных моментов, даже сейчас, но…
Иногда он может допустить глупые заявления в СМИ, но, в конце концов, именно это делает его Максом. Я думаю, нам нужны личности в Формуле-1, и это нормально», — завил Леклер в эфире Ziggo Sport.
За два этапа до конца чемпионата Шарль занимает 6-е место. На счету монегаска 98 очков. Ферстаппен (189) — третий. Титул в этом сезоне досрочно завоевал Льюис Хэмилтон (332).
- 4 декабря 2020
-
12:04
-
11:14
-
10:10
-
09:54
-
08:54
-
00:54
-
00:47
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:08
- 3 декабря 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
22:51
-
21:59
-
20:43
-
19:43
-
18:35
-
17:41
-
16:32
-
15:45
-
15:25
-
14:02
-
13:29
-
12:25
-
11:37
-
10:52
-
10:21
-
09:36
-
08:52
-
00:51
-
00:47
- 2 декабря 2020
-
23:04