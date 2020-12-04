Расселл — лучший на первой тренировке Гран-при Сахира, Квят — пятый

В Бахрейне завершилась первая тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Джордж Расселл на «Мерседесе», временно заменяющий в немецкой команде Льюиса Хэмилтона. Второе время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третий результат у напарника нидерландца Александера Албона.
Даниил Квят на «Альфа Таури» показал пятое время, его напарник Пьер Гасли стал шестым.
Формула-1. Гран-при Сахира. Первая тренировка
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 0.54,546
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,176
3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,265
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,322
5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,465
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,620
7. Эстебан Окон («Рено») — +0,727
8. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,735
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,833
10. Шарль Леклер («Феррари») — +0,903
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,012
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,170
13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,211
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,237
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,312
16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,532
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,584
18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,218
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +2,531
20. Джек Эйткен («Уильямс») — +2,641.
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