Расселл — лучший на первой тренировке Гран-при Сахира, Квят — пятый

В Бахрейне завершилась первая тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Джордж Расселл на «Мерседесе», временно заменяющий в немецкой команде Льюиса Хэмилтона. Второе время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третий результат у напарника нидерландца Александера Албона.

Даниил Квят на «Альфа Таури» показал пятое время, его напарник Пьер Гасли стал шестым.

Формула-1. Гран-при Сахира. Первая тренировка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 0.54,546

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,176

3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,265

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,322

5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,465

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,620

7. Эстебан Окон («Рено») — +0,727

8. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,735

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,833

10. Шарль Леклер («Феррари») — +0,903

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,012

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,170

13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,211

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,237

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,312

16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,532

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,584

18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,218

19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +2,531

20. Джек Эйткен («Уильямс») — +2,641.