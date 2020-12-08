Ральф Шумахер: Боттас должен быть рад тому, что у него уже есть контракт на сезон-2021

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Валттери Боттасе.



«Такая гонка — большой удар для Боттаса. Если кто-то и оказался проигравшим по итогам уик-энда, то это именно Боттас. Валттери должен быть рад тому, что у него уже есть контракт на следующий сезон. Хотя, кто знает, что в итоге получится. В Формуле-1 всё очень быстро меняется. Подписанный контракт — не всегда гарантия места в команде. Так что, возможно, нас ещё ждёт огромный сюрприз. Вообще, Валттери был очень расстроен. Он не уверен в себе, не так агрессивен, как был в начале сезона. Конечно, на нём сказалось поражение в битве с Хэмилтоном. Он осознал, что может делать что угодно, но не сломит Льюиса», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.