Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ральф Шумахер: Боттас должен быть рад тому, что у него уже есть контракт на сезон-2021

Ральф Шумахер: Боттас должен быть рад тому, что у него уже есть контракт на сезон-2021
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Валттери Боттасе.

«Такая гонка — большой удар для Боттаса. Если кто-то и оказался проигравшим по итогам уик-энда, то это именно Боттас. Валттери должен быть рад тому, что у него уже есть контракт на следующий сезон. Хотя, кто знает, что в итоге получится. В Формуле-1 всё очень быстро меняется. Подписанный контракт — не всегда гарантия места в команде. Так что, возможно, нас ещё ждёт огромный сюрприз. Вообще, Валттери был очень расстроен. Он не уверен в себе, не так агрессивен, как был в начале сезона. Конечно, на нём сказалось поражение в битве с Хэмилтоном. Он осознал, что может делать что угодно, но не сломит Льюиса», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020