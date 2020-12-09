Стало известно, сколько заплатил Никита Мазепин за место в «Хаасе»

Стала известна сумма, которую выплатят команде «Хаас» за место Никиты Мазепина в составе. По информации Corriere dello Sport, Мазепин заплатит за место в «Хаасе» около € 20 млн евро.



Кроме того, итальянское издание сообщает, что Мик Шумахер за следующий сезон заработает € 600 тысяч. Из этой суммы половину пилоту выплатит «Феррари», ещё половину — спонсоры, которых немец приведёт в команду.



Шумахер, несмотря на контракт с «Хаасом», останется пилотом академии «Феррари», что и объясняет причины, по которым он будет получать зарплату именно в итальянской команде.



Кроме того, как сообщает источник, «Феррари» планирует оказать содействие «Хаасу» и продолжит поставлять моторы американской команде. В «Феррари» рассчитывают, что Мик Шумахер в будущем станет пилотом этой команды.