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Расселл заявлен как пилот «Мерседеса» на первую пресс-конференцию Гран-при Абу-Даби

Расселл заявлен как пилот «Мерседеса» на первую пресс-конференцию Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

«Мерседес» официально ещё не объявил, выступит Льюис Хэмилтон на Гран-при Абу-Даби или пропустит второй этап подряд из-за болезни, но на первую официальную пресс-конференцию гоночного уик-энда в качестве пилота немецкой команды заявлен Джордж Расселл. Об этом сообщает журналист Альберт Фабрега на своей странице в социальной сети.

Рассел уже заменял Хэмилтона на предыдущем этапе – Гран-при Сахира. Ожидается, что Льюис пройдёт два контрольных теста на коронавирус 10 и 11 декабря, и по их результатам будет решён вопрос о его участии в гоночном уик-энде в Абу-Даби. По регламенту замену пилота разрешается проводить не позднее начала квалификации.

Фото доступно на странице Альберта Фабреги в «Твиттере».

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