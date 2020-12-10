Расселл заявлен как пилот «Мерседеса» на первую пресс-конференцию Гран-при Абу-Даби

«Мерседес» официально ещё не объявил, выступит Льюис Хэмилтон на Гран-при Абу-Даби или пропустит второй этап подряд из-за болезни, но на первую официальную пресс-конференцию гоночного уик-энда в качестве пилота немецкой команды заявлен Джордж Расселл. Об этом сообщает журналист Альберт Фабрега на своей странице в социальной сети.



Рассел уже заменял Хэмилтона на предыдущем этапе – Гран-при Сахира. Ожидается, что Льюис пройдёт два контрольных теста на коронавирус 10 и 11 декабря, и по их результатам будет решён вопрос о его участии в гоночном уик-энде в Абу-Даби. По регламенту замену пилота разрешается проводить не позднее начала квалификации.

Фото доступно на странице Альберта Фабреги в «Твиттере».