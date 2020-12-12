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В «Альфа Таури» готовятся к сложной гонке

В «Альфа Таури» готовятся к сложной гонке
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Последняя суббота сезона получилась очень напряжённой, с очень небольшой разницей во времени прохождения круга среди команд средней группы, что не давало нам права на ошибку. Однако упорный труд пилотов и парней в гараже окупился и нам удалось вывести обе машины в третий сегмент последней квалификации сезона. Сегодняшний результат хорош, пусть лично мне и очень нравилась идея старта на „медиуме“.

Очки начисляются завтра, поэтому теперь наше внимание переключается на подготовку к гонке, при этом цель остаётся прежней — набрать как можно больше очков обеими машинами в гонке, которая обещает быть очень сложной. Был напряжённый сезон для всех, но мы с нетерпением ждём воскресенья и хорошего завершения сезона», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.

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