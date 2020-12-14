Марко заявил, что «Ред Булл» получил очень обнадеживающие новости от «Хонды»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил надежду, что следующий сезон станет для австрийской команды более захватывающим и результативным. По его словам, это связаны в том числе и с позитивными новостями из лагеря японских мотористов «Хонды».



«Стать лучше — это наша абсолютная цель. В части шасси в следующем сезоне будет не так много изменений, на самом деле только в области днища. У нас всё хорошо с этим. Мы получаем очень и очень обнадеживающие новости от «Хонды». Очевидно, что мы должны демонстрировать первоклассный тем как с точки зрения двигателя, так и шасси, чтобы с самого начала бороться с «Мерседесом», — приводит слова Марко GPblog.



Напомним, сезон-2021 станет последним для «Хонды» в «Королевских гонках». После окончания чемпионата японский моторист покинет Формулу-1. Однако «Ред Булл» надеется с сезона-2022 самостоятельно создавать силовые установки по наработкам «Хонды».