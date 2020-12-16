«Увидимся в 2022 году». Квят отреагировал на послание от Формулы-1
Пресс-служба «Формулы-1» в «Инстаграме» поблагодарила российского пилота Даниила Квята за выступление и пожелала ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.
«Ты всегда отдавал всё для болельщиков и для своей команды. Нам будет не хватать тебя в 2021 году», — подписали пост в Ф-1.
«Спасибо, ребята. Увидимся в 2022 году», — написал Квят в комментариях.
Сегодня, 16 декабря, стало известно, что Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Альфа Таури» объявила о контракте с Юки Цунодой. Даниил Квят покидает Формулу-1
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