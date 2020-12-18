Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мик Шумахер высказался о Никите Мазепине

Мик Шумахер высказался о Никите Мазепине
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-2 сезона-2020 Мик Шумахер, который с 2021 года будет напарником Никиты Мазепина в команде Ф-1 «Хаас», высказался о россиянине, вспомнив, как выступал с ним ещё 6 лет назад.

«Мы были с ним напарниками ещё в сезоне-2013/2014 в Тони Карт, знаю его ещё по тем временам. Он был достаточно приятным парнем, и мы уважали друг друга. После этого мы с ним общались не так много. Будет интересно узнать его ближе в следующем году. С тех пор мы оба выросли.

Остальным будет заниматься команда, и я об этом не забочусь. Фокусируюсь на себе и попытаюсь добиться наилучшего результата», — приводит слова молодого немца «твиттер» tami.».

Напомним, в минувшем сезоне цвета «Хааса» защищали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020