Мик Шумахер высказался о Никите Мазепине
Чемпион Формулы-2 сезона-2020 Мик Шумахер, который с 2021 года будет напарником Никиты Мазепина в команде Ф-1 «Хаас», высказался о россиянине, вспомнив, как выступал с ним ещё 6 лет назад.
«Мы были с ним напарниками ещё в сезоне-2013/2014 в Тони Карт, знаю его ещё по тем временам. Он был достаточно приятным парнем, и мы уважали друг друга. После этого мы с ним общались не так много. Будет интересно узнать его ближе в следующем году. С тех пор мы оба выросли.
Остальным будет заниматься команда, и я об этом не забочусь. Фокусируюсь на себе и попытаюсь добиться наилучшего результата», — приводит слова молодого немца «твиттер» tami.».
Напомним, в минувшем сезоне цвета «Хааса» защищали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.
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