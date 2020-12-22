Марко рассказал о возможности привлечения в Ф-1 Випса, Дарувалы и Лоусона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о новобранце «Альфа Таури» Юки Цуноде и высказался о перспективах других членов молодёжной программы «Ред Булл».

«Если молодой пилот вам важен, то он может снова получить повышение уже в 2022 году. Впервые за много лет в Формуле-1 будет выступать представитель Японии, который к тому же очень быстр. Добавьте к этому тот факт, что у нас есть Юри Випс, Джехан Дарувала и Лиам Лоусон. Если их сезон в Формуле-2 пройдёт удачно, они также могут сделать шаг в Формулу-1.

Приглашение Переса не значит, что молодёжная система провалилась. Не всегда возможно подготовить бесконечный поток талантов. Команды, которые могут похвастаться показателями, как у нас, должны гордиться. Даже если наши таланты не добиваются успеха в Ф-1, они могут зарабатывать в других сериях", — приводит слова Марко GPblog.