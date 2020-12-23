Мик Шумахер — о титулах Хэмилтона: в успехе нет случайностей

Чемпион Формулы-2 сезона-2020, новобранец «Хааса» Мик Шумахер не согласен со словами гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который недавно высказал предположение, что в нынешнем болиде «Мерседеса» побеждать смогут 90% пилотов. По словам Шумахера, в успехах лидера немецкой команды Льюиса Хэмилтона нет ничего случайного.

«Когда мы наблюдаем за чемпионом, который доминирует на протяжении эры, всегда есть риск упустить что-то важное. Я говорю о работе, ресурсах, энергии и таланте, которые требуются чемпиону для победы. Это касается и Хэилтона, и моего отца. В успехе нет случайностей. Ведь титулы — верхушка айсберга», — приводит слова Шумахера-младшего Planet F1.

Напомним, что напарником Мика Шумахера в дебютном сезоне в Ф-1 станет россиянин Никита Мазепин.