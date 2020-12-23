Перешедший в «Ред Булл» Перес установил антирекорд сезона в Формуле-1
Серхио Перес, который подписал контракт с «Ред Булл» и заменит в австрийской команде Александера Албона, установил антирекорд минувшего сезона в Формуле-1 по стартам. Как подсчитал портал RaceFans, мексиканец в общей сложности проиграл 31 место на первом круге за 17 этапов, по 2,07 – за гонку. В том числе он уступил 13 позиций на старте Гран-при Сахира, который в итоге выиграл.
В целом Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Нико Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
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