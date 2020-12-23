Джовинацци отобрал у Стролла звание лучшего по стартам в Ф-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл уступил своё неофициальное звание «лучшего по стартам» в Формуле-1, которое доставалось ему в прошлом и позапрошлом годах. Этот титул в нынешнем сезоне перешёл к гонщику «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.
Согласно статистике RaceFans, Джовинацци суммарно отыграл у соперников 48 мест на первом круге за 17 этапов, по 2,82 – за гонку.
По итогам сезона-2020 Антонио занял 17-е место в личном зачёте. На его счету 4 очка. Лучший свой результат он показал на самом первом этапе – Гран-при Австрии. В той гонке пилот «Альфа Ромео» смог финишировать девятым. Дважды в сезоне Джовинацци замыкал призовую десятку. Это произошло на Гран-при Айфеля и Эмилии-Романьи. Напарник итальянца по команде Кими Райкконен (4) стал 16-м в чемпионате.
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