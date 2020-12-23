У «Астон Мартин» пропало имя спонсора BWT из названия команды

Журналист Филлип Хортон опубликовал на своей странице в «Твиттере» обновлённый заявочный лист команд Формулы-1 на следующий сезон. В документе у «Астон Мартин» пропало имя титульного спонсора BWT, хотя в предыдущей версии присутствовало.
В октябре сообщалось, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл уже утвердил несколько эскизов ливреи для болидов «Астон Мартин» — именно такое название будет носить его команда со следующего года. В них используется классический тёмно-зелёный цвет — British Racing Green. Это вызвало недовольство со стороны титульного спонсор BWT, который настаивал на том, что в цветах должно быть больше розового.
Фото доступно на странице Филлипа Хортона в «Твиттере».
Напомним, «Астон Мартин» получит статус заводской команды. В её составе в следующем сезоне будут выступать Лэнс Стролл и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.
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