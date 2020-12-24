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В «КАМАЗ-мастере» рассказали, как попадут на «Дакар», несмотря на закрытие границ

В «КАМАЗ-мастере» рассказали, как попадут на «Дакар», несмотря на закрытие границ
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как делегация российского коллектива попадёт на старт ралли-марафона «Дакар»-2021, хотя ранее Саудовская Аравия закрыла авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

«Наша техника уже на месте: паром с техникой добрался до Саудовской Аравии. Мы вылетаем 27 декабря. Многие спросят, как мы это делаем, ведь гонка была под угрозой. Но организаторы «Дакара» ведут переговоры, чтобы найти какое-то компромиссное решение, которое позволяет и соответствовать всем требованиям ВОЗ, и в то же время провести гонку.

Насколько нам известно, из нескольких городов Европы будут организованы специальные чартерные рейсы. Мы и другие участники из России перелетаем чартерным рейсом компании «Газпромавиа» при поддержке ВТБ. Спасибо нашим партнёрам за поддержку! Дальше все будут на двухдневном карантине», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«КАМАЗ-мастер» пробьётся на «Дакар» сквозь закрытые границы! И уже готовит мощные новинки
Скоро обновят и капотник. Ну а в ожидании «Дакара» камазовцы читают многостраничные антиковидные инструкции.
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