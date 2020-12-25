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«Это не автоспорт». В «Ред Булл» исключили приход в Формулу-E

«Это не автоспорт». В «Ред Булл» исключили приход в Формулу-E
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил вариант, при котором австрийский проект выставит команду в чемпионат Формулы-E. По его словам, электрическая Формула не является «автоспортом».

«Я говорю об автоспорте. На мой взгляд, Формула-E — это отличный рынок, но если вы посмотрите на скорости, то это совершенно точно не автоспорт. Хорошо, что этот чемпионат существует, но Формула-1 — совершенно иной уровень», — приводит слова Марко GPblog.

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц также исключил появление команды в Формуле-E. Отвечая на вопрос об этом, бизнесмен ответил коротким «нет».

Интересно, что экс-пилоты программы «Ред Булл» Себастьен Буэми и Жан-Эрик Вернь в прошлом становились чемпионами Формулы-E.

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