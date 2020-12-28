Маркелов рассказал, как выступал в Формуле-2 на машине с тремя дырками

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов рассказал, как ему пришлось выступать в сезоне-2020 на машине, повреждённой после первых этапов. Однако полностью отремонтировать автомобиль было невозможно.
«После Муджелло мы увидели, что на моей машине искорёжен монокок: в нём были три дырки. Нового монокока не было, нам его залепили, и я поехал дальше. Конечно, какой-то результат такой ремонт даёт, но монокок остаётся поломанным. В Сочи мы поменяли двигатель — новый вёл себя примерно так же. В Бахрейне поменяли мотор ещё раз — и вот с этим двигателем ощущения были совершенно другие. Звук другой, его работа…
Когда мы подошли к „Далларе“, то они сказали, что запасные монококи выкупили другие команды. Никто другой дать нам не мог, потому что у всех было лишь по одному запасному. Конечно, если бы наша машина была полностью разбита, то мы бы «выдернули» запасной у других команд, но наши трещины — не тот случай.
Одна из дырок, вероятно, из-за аварии в Будапеште — та, что спереди. Ещё одна трещина под коробкой передач — это, наверное, от наезда на поребрик. И третья дырка была под сиденьем», — заявил Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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