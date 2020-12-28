«Можете представить, что я был в огне месяц назад?» Грожан поделился новым фото

Французский пилот Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, опубликовал в своём «твиттере» фотографию, на которой продемонстрировал, что его правая рука почти полностью пришла в норму после ожогов.



«Вы можете представить, что я был в огне фактически месяц назад? Левая рука тоже заживает, но ещё не готова к тому, чтобы её фотографировать», — написал Ромен под снимком.

Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Твиттере».

Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.



Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хаас». Француз покинул команду после сезона-2020. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.