Ди Монтедземоло: очень часто думаю о Михаэле Шумахере, особенно в эти дни

Сегодня, 29 декабря, исполнилось уже семь лет с того дня, как семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер заработал серьёзную травму головы, катаясь на горных лыжах. Бывшего главу «Феррари» Луку ди Монтедземоло попросили рассказать, владеет ли он подробностями о состоянии легендарного немца.



«Я очень часто думаю о Михаэле. Все эти годы, прошедшие с момента страшного инцидента. Особенно в эти дни, конечно. Молюсь за него», — приводит слова экс-главы «Феррари» Bild.



Ди Монтедземоло признался, что не видел Шумахера после того рокового происшествия.



«Времена с Михаэлем были особенными. Он всегда в моих мыслях, но я также очень уважаю решения его семьи. Его жена Коринна и дети — Джина и Мик — часто бывали у меня дома. Я люблю их», — добавил итальянский функционер.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.