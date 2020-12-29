Ди Монтедземоло: очень часто думаю о Михаэле Шумахере, особенно в эти дни

Сегодня, 29 декабря, исполнилось уже семь лет с того дня, как семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер заработал серьёзную травму головы, катаясь на горных лыжах. Бывшего главу «Феррари» Луку ди Монтедземоло попросили рассказать, владеет ли он подробностями о состоянии легендарного немца.
«Я очень часто думаю о Михаэле. Все эти годы, прошедшие с момента страшного инцидента. Особенно в эти дни, конечно. Молюсь за него», — приводит слова экс-главы «Феррари» Bild.
Ди Монтедземоло признался, что не видел Шумахера после того рокового происшествия.
«Времена с Михаэлем были особенными. Он всегда в моих мыслях, но я также очень уважаю решения его семьи. Его жена Коринна и дети — Джина и Мик — часто бывали у меня дома. Я люблю их», — добавил итальянский функционер.
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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