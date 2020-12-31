Королева Великобритании наградила Льюиса Хэмилтона рыцарским титулом

Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону официально присвоено рыцарское звание, сообщает Sportsnet. Гонщик был включён в новогодний список на вручение наград, который подписала королева Великобритании Елизавета II.
По традиции имена лауреатов публикуются дважды в год — в конце декабря и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения. Всего в новогоднем списке значится более тысячи человек — как знаменитостей, так и простых британцев, получивших награды за служение обществу.
Хэмилтон стал четвёртым гонщиком Формулы-1, удостоенным рыцарского звания после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта. Если он продлит контракт с «Мерседесом», то станет первым рыцарем – действующим пилотом Ф-1.
Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.
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