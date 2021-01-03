Шибалов рассказал, из-за чего пробил колесо на первом этапе «Дакара»

Пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов поделился впечатлениями от первого этапа ралли-марафона «Дакар», посетовав на большое количество кустов и деревьев, вредивших машинам.

«День для нас начался нормально, ехали хорошо и стабильно. Было очень много камней. Хоть организаторы и указали, что их на этапе будет 3 процента, но показалось, что их было намного больше. Плюс большое количество низких деревьев и кустов, вредивших машинам. По ходу дистанции догнали Мацика и один из МАЗов, сигналили им, но они не особо старались пропустить нас.

Пришлось ехать за ними в пыли по извилистым каменистым каньонам, где зацепили большой камень. Увидели его в последний момент, пытался уйти, но наехали передним правым колесом. На замену ушло около 10 минут. Ещё минут пять потеряли, не попав в русло. Такая ловушка ждала нас, рядом же блуждал и Мацик. Выбрались и поехали к финишу», — приводит слова Шибалова официальный сайт команды.