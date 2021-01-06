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Барреда Борт выиграл 4-й СУ на «Дакаре». Зачёт мотоциклистов возглавил Ксавье де Султре

Барреда Борт выиграл 4-й СУ на «Дакаре». Зачёт мотоциклистов возглавил Ксавье де Султре
Авто / Дакар 2021 0
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На 43-м ралли-марафоне «Дакар» завершился четвёртый спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл испанский пилот Хоан Барреда Борт. Для него это уже вторая победа на этапах. Второе место на четвёртом СУ занял Росс Бранч, тройку сильнейших замкнул Дэниел Сандерс.

Лидировавший после трёх спецучастков испанец Скайлер Хауэс уступил победителю этапа 13 минут. Общий зачёт возглавил пилот «Husqvarna» Ксавье де Султре.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты четвёртого СУ:

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — +02:46.50
2. Росс Бранч (Yamaha) — +5.57
3. Дэниел Сандерс (KTM) — +6.09
4. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) — +6.22
5. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +7.19
6. Жоаким Родригеш (Hero Speedbrain) — +7.21
7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +7.29
8. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +7.34
9. Штефан Свитко (KTM) — +8.46
10. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +09.22…
20. Скайлер Хауэс (KTM) — +13.13…
22. Тоби Прайс (KTM) — +14.42.

Дакар 2021. Этап 4, Вади-аль-Давасир - Эр-Рияд
Мотоциклы (СУ - 337 км)
06 января 2021, среда. 09:10 МСК
Идёт
1
Хоан Барреда Борт
Honda
02:46:50
2
Росс Бранч
Yamaha
+5:57
3
Дэниел Сандерс
KTM
+6:09

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после четвёртого СУ:

1. Ксавье де Султре (Husqvarna) — 15:00.25
2. Хоан Барреда Борт (Honda) — +0.15
3. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +3.24
4. Росс Бранч (Yamaha) — +4.24
5. Скайлер Хауэс (KTM) — +4.26…
8. Тоби Прайс (KTM) — +7.57.

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