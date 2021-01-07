Стролл-старший уверен, что его сыну по силам стать чемпионом Формулы-1 с «Астон Мартин»

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл убеждён, что его сыну, пилоту команды Лэнсу Строллу, по силам стать чемпионом Ф-1.
«Он доказал свои талант и способности. Выступления Лэнса в 2020 году были очень впечатляющими для парня в 21-летнем возрасте. У него был поул в Турции, который он завоевал в дождевых условиях. Все мы знаем, что при такой погоде многое зависит от мастерства, а не от болида. Он лидировал на протяжении 30 кругов, до тех пор пока у него не сломалось переднее крыло.
У него было два подиума, и ему не хватало удачи. В «Муджелло» у него лопнула шина. Если бы не это, он получил бы ещё один подиум. Лэнс делает прекрасную работу. Как любой отец, желаю своему сыну достичь всего наилучшего. В минувшем году у нас была хорошая машина, в 2021 году у нас новый уровень мотивации из-за «Астон Мартин». У нас больше людей, на подходе новая база, мы в предвосхищении. Выступления Лэнса в минувшем году доказали, что он может быть очень хорош», — приводит слова Стролла-старшего BBC.
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